Посол Австрии в Туркменистане завершает свою дипмиссию

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Туркменистане Герхард Сайллер завершает свою дипломатическую миссию в стране, сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана.

25 августа 2020 года между послом Австрии и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым состоялся телефонный разговор.

В ходе беседы министр поблагодарил посла за проведенную работу и вклад в развитие и упрочение туркмено-австрийского взаимодействия.

В свою очередь, Герхард Сайллер выразил признательность туркменской стороне за всестороннюю поддержку в расширении сотрудничества между странами.

Сообщается, что две страны сотрудничают в таких сферах, как межпарламентское партнерство, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное направление. Наряду с этим, ведет деятельность австрийско-туркменское общество, а также налаживаются академические контакты между вузами двух стран.

Как ранее сообщили Trend в Федеральном министерстве по цифровым и экономическим вопросам Австрии, основными сферами интересов Австрии в Туркменистане являются энергетика (включая возобновляемые источники энергии), экологические технологии (управление водными ресурсами и отходами), медицинские технологии и фармацевтика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, инфраструктура и цифровые технологии.

Отметим, что ранее велись переговоры об установлении деловых контактов между туркменским акционерным коммерческим банком «Рысгал» и Raiffeisen Bank International - ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии.

Напомним, что возможно сотрудничество Туркменистана с Австрией в создании совместных инновационных производств в экономических зонах Туркменистана, а также строительстве заводов по производству минеральных удобрений.

(Автор: Джейла Алиева)

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