День Независимости - важная страница новейшей эпохи Туркменистана

БАКУ /Trend/ - В этом году 29-ю годовщину своей независимости Туркменистан встречает в обстановке стабильности и согласия, на фоне динамичного экономического роста, неуклонного развития и расширения уз дружбы, сотрудничества и партнерского взаимодействия с другими странами. Сформулированы четкие планы перспективного развития во всех сферах, определены механизмы и инструменты их воплощения.

Будучи приверженным принципам постоянного нейтралитета, мирного сосуществования и добрососедства, Туркменистан заслужил высокий авторитет на мировой арене. Наша страна последовательно расширяет международные связи, развивая конструктивный диалог – как на межгосударственном уровне, так и в формате взаимодействия с авторитетными международными организациями. Примером неоспоримого успеха этой стратегии можно с полным правом назвать партнерство с ООН, которое рассматривается как один из приоритетных векторов внешней политики. Сформулированы четкие планы перспективного развития во всех сферах, определены механизмы и инструменты их воплощения.

Под руководством уважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова страна целенаправленно и последовательно развивает отношения на международной арене в соответствии с намеченными планами и избранными приоритетами. Внешняя политика Туркменистана осуществляется на основе ее базовых характеристик – строгого следования принципам нейтралитета, миролюбия, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Такая политика позволяет нашей стране выстраивать конструктивные отношения с партнерами, вести с ними предметный и насыщенный диалог по различной тематике, выходить на взаимоприемлемые решения.

В этом году Туркменистан со всем мировым сообществом широко отмечает 25-ю годовщину международного признания нейтралитета страны. Нейтральный статус Туркменистана подразумевает активную позицию государства в вопросах поддержки мира и стабильности, развития отношений дружбы, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. За 25-летнюю историю статус постоянного нейтралитета Туркменистана, с его ключевыми характеристиками и принципами, нашедшими воплощение и развитие в политике, проводимой Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, всё ярче проявляет себя как фактор, оказывающий положительное влияние на решение политических, экономических и гуманитарных вопросов регионального и глобального масштаба. Туркменский нейтралитет стал наиболее приемлемой моделью реализации национальных интересов, отвечая историческим, геополитическим, этнокультурным реалиям страны. На фоне современных общечеловеческих вызовов становится очевидной необходимость объединения усилий всего человечества в противодействии этим угрозам, и опыт туркменского нейтралитета является хорошим примером для поиска путей к взаимопониманию и позитивному сотрудничеству во благо всеобщих интересов. Сегодня на базе нейтралитета Туркменистан активно развивает такие направления своей внешней политики, как энергетическая, транспортная, экологическая, культурная, а также водная дипломатия.

Хотел бы отдельно отметить, что на сегодняшний день продолжается процесс комплексного расширения и упрочения отношений Туркменистана с братской Азербайджанской Республикой. Общая история и многовековые узы братства связывают Туркменистан с Азербайджаном. Общность взглядов, географическое положение, исторические и духовные связи сделали туркменский и азербайджанский народы близкими.

Сегодня Туркменистан и Азербайджанская Республика активно взаимодействуют в вопросах поддержания глобальной и региональной стабильности, в осуществлении целей устойчивого развития, противодействии новым угрозам и вызовам. Туркменистан и Азербайджанская Республика ведут открытый и заинтересованный диалог. По всем вопросам двусторонних отношений наши страны находят конструктивные решения в духе равноправия, взаимного уважения и доверия. Именно эти понятия характеризуют смысл и содержание отношений Туркменистана с Азербайджанской Республикой. И, конечно, залогом их успешного развития является деятельность уважаемых Президентов наших стран, их личное внимание к вопросам укрепления двустороннего взаимодействия. Такой подход позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее, уверенно строить совместные планы сотрудничества на долгосрочную перспективу на благо мира, прогресса и благополучия братских народов Туркменистана и Азербайджанской Республики.

В этом контексте следует отметить состоявшийся в марте этого года официальный визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджанскую Республику, в ходе которого был подписан ряд важных двусторонних документов и достигнуты договорённости по широкому спектру вопросов.

Положительными результатами характеризуется торгово-экономическое партнёрство, эффективно работает совместная Межправительственная комиссия, активизируются связи на межведомственном уровне. Туркменистан и Азербайджан, располагая огромным потенциалом, реализуют крупные проекты в различных сферах, в том числе в топливно-энергетической и транспортно-транзитной, имеющих региональное и международное значение.

В сфере международного энергетического сотрудничества Туркменистан и Азербайджан выступают за создание сбалансированной, многовариантной системы поставок энергоносителей на европейские рынки, основанной на диверсификации маршрутов, ясных и прозрачных схемах их функционирования, гарантиях надёжности и безопасности, учёте многосторонних интересов.

Туркменистан и Азербайджанская Республика уверенно и целенаправленно выстраивают свои отношения на долгосрочную перспективу.

Первый секретарь (Консул) Посольства Туркменистана в Азербайджанской Республике

О.Джуманазаров