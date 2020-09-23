Туркменистан поможет Афганистану достроить ж.д. до границы Таджикистана

Соответствующие государственные органы Туркменистана и Афганистана обсудили дальнейшую прокладку дороги на афганской территории до границы Таджикистана, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Совещание между представителями агентства «Türkmendemirýollary» и управления железных дорог Минтранса Афганистана состоялось 21 сентября в формате видеоконференции, сообщает Государственное информагентство Туркменистана.

Отмечается, что в сентябре 2019 года сторонами был заключён контракт общей стоимостью $21 млн на строительство железной дороги Акина-Андхой, протяжённостью 30 км.

Данная ветка находится на территории Афганистана - от границы Туркменистана до афганской провинции Фарьяб.

Субподрядчиком уже выполнены работы по укладке земляного полотна и песчано-щебёночной смеси на протяжении 16 км. Ведётся укладка балластного слоя гравия на земляное полотно, смонтировано 1,5 км рельсо-шпальных решёток.

«В перспективе железнодорожную ветку Акина-Андхой планируется продлить до границы с Таджикистаном с дальнейшим выходом на государства Азиатско-Тихоокеанского региона», - говорится в сообщении.

Отметим, что договоренность относительно прокладки железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан была достигнута главами трех стран еще в 2013 году, когда отношения между Таджикистаном и Узбекистаном были не самые лучшие и таджикские поезда периодически задерживались на узбекской территории.

Туркменская сторона еще в 2016 году завершила строительство своей части этой дороги. Однако строительство таджикского участка откладывалось в связи с отсутствием финансовых ресурсов.