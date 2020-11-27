Открытие ученых Туркменистана внесёт уникальный вклад в систему здравоохранения глобального масштаба

БАКУ /Trend/ - Специалисты Института Химии Академии наук Туркменистана в рамках исследований по поиску и разработке дезинфекционных средств с учетом атмосферных явлений, смогли получить эффективный химический синтез из местного сырья.

Используя семена хлопчатника, туркменские специалисты смогли синтезировать биологически активные средства и соединения на основе жирных кислот, а также йодсодержащих элементов, имеющие свойства для борьбы с бактериями. Как показали лабораторные исследования и анализы, данные соединения имеют обеззараживающие свойства и способны воздействовать на культуры микроорганизмов, в частности вызывающие воздушно-капельные инфекционные и гастроэнтерологические заболевания.

Соответствующие исследования показали, что учреждения Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана могут использовать данные соединения в системе здравоохранения.

Кроме того, туркменским исследователям удалось синтезировать из местного сырья новый элемент – иодомал. Уникальность данного открытия состоит в том, что этот антисептик не оказывает негативного воздействия на клетки организма. Исследования, проведенные Центром общественного здоровья и питания Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана показали, что иодомал имеет такие же свойства, как и иодинол, широко применяемый в мире в качестве эффективного антисептика.

Данные открытия являются важной вехой в развитии отечественной медицинской промышленности.

(Редактор: Наталья Кочнева)