Введена в эксплуатацию железнодорожная линия «Акина-Андхой»

Туркменистан 14 января 2021 12:24 (UTC+04:00)
Введена в эксплуатацию железнодорожная линия «Акина-Андхой»

14 января 2021 года состоялось торжественное открытие 30-километрового железнодорожного участка между станциями «Акина-Андхой» Исламской Республики Афганистан.

В мероприятии приняли участие главы Туркменистана и Исламской Республики Афганистан, члены правительств, руководители и представители ряда министерств и ведомств двух стран, общественных организаций.

О строительных работах участникам церемонии рассказали председатель агентства «Türkmendemirýollary» (Туркменские железные дороги) А.Aтамурадов и глава Управления железных дорог Афганистана Мохаммад Ямма Шамс.

В своем выступлении А.Aтамурадов отметил, что железнодорожная ветвь Акина-Андхой, связанная с железнодорожной системой Туркменистана, является частью Азиатского международного железнодорожного транспортного коридора и призвана стать одним из ключевых звеньев Лазуритового коридора (Лапис-Лазули). Он рассказал о слаженной работе туркменских и афганских железнодорожников, которые усердно трудились над осуществлением данного проекта. Было отмечено, что этот и другие маршруты, инициированные главой государства, способствуют наращиванию транспортно-транзитного потенциала как Туркменистана, так и всего региона, содействуя укреплению плодотворного торгово-экономического сотрудничества.

Выступая на церемонии открытия, глава Управления железных дорог Афганистана Мохаммад Ямма Шамс отметил высокий уровень туркмено-афганского сотрудничества в сфере транспорта. Он выразил благодарность Президенту Туркменистана за содействие в осуществлении данного проекта, отметив, что эффективность данной железной дороги будет и дальше нарастать, создавая новые рабочие места и расширяя транспортно-транзитный потенциал Афганистана. Таким образом, железнодорожная линия Акина-Андхой откроет новые возможности для развития экономики Афганистана, активизации её малого и среднего бизнеса.

В ходе церемонии Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани дали свое благословение на ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Акина-Андхой.

Открытие данной железнодорожной ветви было ознаменовано торжественной отправкой со станции Акина в направлении города Андхой железнодорожного состава, состоящего из 20-ти вагонов, груженых экспортной продукцией из Туркменистана.

По завершении церемонии туркменским и афганским железнодорожникам, усердно трудившимся на строительстве объекта, были вручены ценные подарки от имени Президента Туркменистана.

Важно отметить, что меморандум о взаимопонимании по строительству железной дороги Акина-Андхой между агентством «Türkmendemirýollary» министерства промышленности и коммуникации Туркменистана и Управлением железных дорог Афганистана был подписан по итогам состоявшихся в феврале 2019 года в Ашхабаде двусторонних переговоров на высшем уровне.

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