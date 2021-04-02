Туркменистан призывает к сотрудничеству в сфере энергобезопасности и транспорта

Туркменистан 2 апреля 2021 13:38 (UTC+04:00)
Туркменистан призывает к сотрудничеству в сфере энергобезопасности и транспорта

БАКУ /Trend/ - Туркменистан призывает к сотрудничеству в сфере энергобезопасности и транспорта.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, об этом сказал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на неформальном Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Он отметил значимость расширения взаимодействия в сфере транспорта, связи и коммуникаций с точки зрения устойчивого развития.

Была предоставлена информация о действиях Туркменистана по налаживанию транспортно-транзитных коридоров регионального и международного значения.

Также было отмечено, что в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Туркменистан внес предложение о многостороннем рассмотрении вопросов обеспечения стабильных международных транспортных перевозок в период чрезвычайных ситуаций.

Сообщалось, что Туркменистан намерен провести в текущем году Международную конференцию министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Помимо этого, говорилось о том, что будучи инициатором ряда резолюций Генассамблеи ООН в области поставок энергоресурсов на мировые рынки, включая «Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества», страна руководствуется соображениями о равноправном и справедливом использовании мировых источников энергии.

Отметим, что Туркменистан нацелен на налаживание широкого международного партнёрства в сфере всеобъемлющей энергетической безопасности.

Напомним, что в 2017 году страна предлагала создать специальный орган - Энергетический совет ООН и экспертную группу при ООН по вопросам энергобезопасности.

Для Туркменистана стратегическим приоритетом обеспечения энергетической безопасности является диверсификация транспортной инфраструктуры, способной обеспечить доставку энергоресурсов на международные рынки за счёт создания разветвлённой сети многовариантной трубопроводной системы.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @JeilaAliyeva

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Компании Узбекистана и Индонезии обсуждают перспективы создания совместного производства
Компании Узбекистана и Индонезии обсуждают перспективы создания совместного производства
Компания «Masdar» начала строительство первой ветряной электростанции в Узбекистане
Компания «Masdar» начала строительство первой ветряной электростанции в Узбекистане
Производитель большегрузной техники в Узбекистане закупит комплектующие детали
Производитель большегрузной техники в Узбекистане закупит комплектующие детали
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане за 3 месяца аннулировано назначение инвалидности 465 гражданам - Агентство Общество 14:08
Россия направила гумпомощь в Туркменистан Бизнес 14:02
В Баку завтра местами будет дождливо Общество 13:53
Завершается строительство здания офиса туркменского банка «Сенагат» Строительство 13:46
Госагентство Азербайджана о процедуре назначения инвалидности раненым участникам Отечественной войны Общество 13:45
Туркменистан призывает к сотрудничеству в сфере энергобезопасности и транспорта Туркменистан 13:38
Школы в регионах Азербайджана функционируют в обычном режиме - минобразования Общество 13:29
Министр торговли Турции посетила парламент Азербайджана Политика 13:28
Парламент Азербайджана принял отчет омбудсмена Общество 13:22
В Азербайджане жильем обеспечены еще 30 семей шехидов и ветеранов войны Общество 13:16
Sənsiz – Союз театральных деятелей Азербайджана объявил конкурс Культура 13:02
Свыше 511 ветеранов обеспечены более 2400 средствами реабилитации - госагентство Азербайджана Общество 12:56
Авиакомпания "Туркменистан" продлила приостановку выполнения авиарейсов Транспорт 12:53
Ввезенные в Азербайджан из Турции семена льна оказались непригодными к употреблению Экономика 12:45
Проблемы с интернетом в селах препятствуют подключению к дистанционным урокам - омбудсмен Азербайджана Общество 12:42
В Азербайджане необходимо усилить контроль над частными медучреждениями - омбудсмен Общество 12:37
Иран увеличил импорт зерновых и бобовых из Турции Турция 12:34
В международные организации направлены 15 обращений в связи с преступлениями Армении - омбудсмен Азербайджана Политика 12:34
Посольство РФ помогает своим гражданам покинуть территорию Азербайджана через наземную границу Экономика 12:30
В Южной Корее стартовал проект по пропаганде мультикультурализма, культуры и истории Азербайджана (ФОТО) Социум 12:28
В России за сутки выявили 8 792 заразившихся коронавирусом Россия 12:27
Компании Узбекистана и Индонезии обсуждают перспективы создания совместного производства Узбекистан 12:21
Компания «Masdar» начала строительство первой ветряной электростанции в Узбекистане Узбекистан 12:20
В Баку и на Абшероне будет реализован пилотный проект по строительству солнечной электростанции - Распоряжение Политика 12:20
Большинство сделок по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане пришлось на вторичный рынок Финансы 12:09
В Азербайджане с 2024 г. пенсионеры и безработные будут выплачивать взносы на ОМС Общество 12:09
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром торговли Турции (ФОТО) Политика 12:02
В парламенте Азербайджана проходят слушания годового отчета омбудсмена Политика 11:57
Инициативы Азербайджана укрепили сотрудничество стран Тюркского совета Политика 11:56
Производитель большегрузной техники в Узбекистане закупит комплектующие детали Тендеры 11:50
Fitch прогнозирует сохранение дефицита на рынке нефти США 11:45
Министр экономики Азербайджана вакцинировался от COVID-19 Экономика 11:38
Около 90% азербайджанских поставок в Румынию пришлись на нефть Энергетика 11:31
Азербайджанский театр приглашен на Международный фестиваль танца в Китае Культура 11:25
Началось пленарное заседание весенней сессии парламента Азербайджана Политика 11:22
«Лаборатория Касперского» реализует новый ступенчатый подход к корпоративной кибербезопасности ИКТ 11:21
Азербайджан обнародован объем экспорта нефти в Турцию Энергетика 11:15
Грузия и МВФ начинают работу над новой программой помощи стране Грузия 11:14
Количество платежных карт в Азербайджане значительно возросло Финансы 11:10
Меры профилактики и лечения заболеваний, вызванных острыми респираторными вирусными инфекциями Общество 11:07
Для здоровой жизни не оставляйте свой организм без витаминов! Общество 11:05
Единая транспортная стратегия Азербайджана поспособствует развитию отраслевых структур Транспорт 11:05
Туркменистан и РФ подписали меморандум о взаимопонимании по обеспечению биологической безопасности Бизнес 10:58
Армянская церковь поддерживает агрессию против соседних народов - глава УМК Политика 10:53
Цена на азербайджанскую нефть превышает $62 за баррель Финансы 10:48
Перевалка портами Турции грузов из Испании превысила 2,5 млн тонн Турция 10:45
Пока неизвестно, из какой точки в Армении были выпущены две ракеты "Искандер", обнаруженные в Шуше - Агентство Азербайджана Политика 10:44
Драгметаллы в Азербайджане дорожают Финансы 10:40
В Азербайджане от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1 731 га - Агентство Политика 10:29
Цена акций на биржах мира достигла рекордной суммы $106 трлн США 10:05
В Шуше обнаружено более 100 неразорвавшихся боеприпасов Политика 10:00
Выпущенная Арменией по Шуше ракета "Искандер" полностью разорвалась – агентство Политика 09:55
Страны-члены ОИС увеличили импорт из Турции Турция 09:49
В Баку демонстрируются обломки ракет "Искандер", примененных Арменией против Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Общество 09:43
Манат подешевел к евро и укрепился к рублю Финансы 09:42
Сегодня пятая годовщина апрельских побед азербайджанской армии Нагорно-карабахский конфликт 09:32
Конслатинговая компания внедряет новые услуги в Азербайджане Бизнес 09:30
Сегодня азербайджанские депутаты рассмотрят 13 вопросов Политика 09:19
Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ Энергетика 09:11
Цены на земельном рынке в Баку могут возрасти - эксперт Общество 09:11
Премьер Малайзии пообещал разрешить поездки по стране получившим обе дозы вакцины Другие страны 08:58
Встреча премьер-министра Японии с президентом США пройдет 16 апреля в Вашингтоне Другие страны 08:43
Еврокомиссия о процессе переговоров по новому всеобъемлющему соглашению с Азербайджаном Бизнес 08:14
Грузия начинает работу над новой программой сотрудничества с МВФ - глава Нацбанка Грузия 07:57
Президент Ирана открыл пять крупных промышленных проектов Иран 07:55
За сутки в Казахстане выявлено 2077 заболевших коронавирусом Казахстан 07:50
На востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов Другие страны 07:35
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,03 млн человек Турция 07:14
Sinovac Biotech увеличила производство вакцины до 2 млрд доз в год Другие страны 06:54
Мужчина с горящей бутылкой попытался прорваться во двор Елисейского дворца - СМИ Европа 05:57
СБ ООН в апреле обсудит ситуацию в Йемене, Сирии и палестино-израильское урегулирование В мире 05:04
Произошел сбой в работе сервисов Microsoft в США США 04:02
Вертолет NASA совершит первый полет на Марсе не ранее 11 апреля В мире 03:03
Германия 7 апреля представит план по восстановлению порта в Бейруте Европа 02:30
Парламент Словакии утвердил продление режима ЧС из-за коронавируса на 40 дней Другие страны 01:53
Глава ВОЗ призвал мировое сообщество выделить 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран В мире 00:58
В мире за сутки выявили более 650 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 00:28
IFC предоставила грузинскому Basisbank гарантийную линию по торговому финансированию Бизнес 00:01
Министр нацобороны Турции провел переговоры с главой Пентагона Турция 1 апреля 23:48
США собираются выделить Палестине $125 млн в качестве финансовой помощи США 1 апреля 23:20
В течение следующих трех месяцев Азербайджан постепенно увеличит суточную добычу нефти до 620 тыс. баррелей (ФОТО) Энергетика 1 апреля 22:54
В ходе беспорядков в Брюсселе задержали около 100 человек Европа 1 апреля 22:42
Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ Казахстан 1 апреля 22:10
Цена на нефть Brent выросла до $64,98 за баррель Энергетика 1 апреля 22:02
В ближайшее время в Азербайджан будут отправлены 84 тысячи доз вакцины AstraZeneca Политика 1 апреля 21:56
Саудовская Аравия восстановит добычу нефти на 1 млн б/с в течение трех месяцев Арабские страны 1 апреля 21:35
Иран является одним из ведуших в мире производителей и экспортеров стали Иран 1 апреля 21:33
В Минэкономики Азербайджана прошла встреча с делегацией во главе с министром торговли Турции (ФОТО) Экономика 1 апреля 21:11
Президент Ильхам Алиев: Дискриминация, которая наблюдается в распределении вакцин, вызывает разочарование Политика 1 апреля 21:09
В Азербайджане начата отправка призывников на срочную военную службу Общество 1 апреля 20:50
В Тбилиси представлен новый пакет НАТО - Грузия Грузия 1 апреля 20:44
Президент Ильхам Алиев: Мы продолжим реформы Политика 1 апреля 20:36
Премьер-министр Азербайджана встретился с региональным директором Всемирного банка Политика 1 апреля 20:17
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России (ФОТО) Политика 1 апреля 20:15
ЦБ Азербайджана заявил о сокращении финансовых обязательств по итогам 2020 года Финансы 1 апреля 20:13
Немецкое общество по международному сотрудничеству внедряет в агросектор Азербайджана «умные» проекты Экономика 1 апреля 20:03
Почтена память Национального героя Азербайджана Шукюра Гамидова (ФОТО) Азербайджан 1 апреля 19:49
Чтобы предотвратить распространение вируса в Азербайджане, нужно вакцинировать 60% населения – Минздрав Общество 1 апреля 19:38
Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией компаний оборонной промышленности Турции (ФОТО) Политика 1 апреля 19:28
Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане Общество 1 апреля 19:22
Все новости