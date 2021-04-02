БАКУ /Trend/ - Туркменистан призывает к сотрудничеству в сфере энергобезопасности и транспорта.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, об этом сказал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на неформальном Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Он отметил значимость расширения взаимодействия в сфере транспорта, связи и коммуникаций с точки зрения устойчивого развития.

Была предоставлена информация о действиях Туркменистана по налаживанию транспортно-транзитных коридоров регионального и международного значения.

Также было отмечено, что в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Туркменистан внес предложение о многостороннем рассмотрении вопросов обеспечения стабильных международных транспортных перевозок в период чрезвычайных ситуаций.

Сообщалось, что Туркменистан намерен провести в текущем году Международную конференцию министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Помимо этого, говорилось о том, что будучи инициатором ряда резолюций Генассамблеи ООН в области поставок энергоресурсов на мировые рынки, включая «Надежный и стабильный транзит энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и международного сотрудничества», страна руководствуется соображениями о равноправном и справедливом использовании мировых источников энергии.

Отметим, что Туркменистан нацелен на налаживание широкого международного партнёрства в сфере всеобъемлющей энергетической безопасности.

Напомним, что в 2017 году страна предлагала создать специальный орган - Энергетический совет ООН и экспертную группу при ООН по вопросам энергобезопасности.

Для Туркменистана стратегическим приоритетом обеспечения энергетической безопасности является диверсификация транспортной инфраструктуры, способной обеспечить доставку энергоресурсов на международные рынки за счёт создания разветвлённой сети многовариантной трубопроводной системы.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @JeilaAliyeva