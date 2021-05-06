Глава Центра ОБСЕ завершает дипмиссию в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Глава Центра Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Ашхабаде посол Наталья Дрозд завершает миссию в Туркменистане, сообщает Trend со ссылкой на туркменский МИД.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что в Туркменистане ежегодно принимается специальный план, согласованный правительством с ОБСЕ, в котором определяются конкретные проекты по основным направлениям деятельности организации.

Туркменистан заинтересован в разработке Единой стратегии ОБСЕ в области безопасности и продвигает идею создания специализированной структуры при организации - Совета по устойчивой энергетике.

Напомним, что ранее ОБСЕ и Ашхабад обсудили возможные шаги для разработки программы Туркменистана по развитию энергетической дипломатии.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @JeilaAliyeva