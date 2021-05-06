Посол Туркменистана в Италии встретился с министром университетов и исследований этой страны

БАКУ /Trend/ - Шестого мая состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Италии Т.Б. Комекова с министром университетов и исследований Италии Кристиной Мессой.

Как сообщает в четверг Trend, dо время встречи стороны рассмотрели реализацию договоренностей, достигнутых в рамках визита Уважаемого Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Итальянскую Республику в ноябре 2019 года, а также применение положений и пунктов подписанных Меморандумов о сотрудничестве между вузами двух стран.

Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы совместной стажировки, обмена опытом, обучение туркменских студентов в итальянских вузах по различным направлениям, а также приглашение в вузы Итальянской Республики туркменских студентов, изучающих итальянский язык в вузах Туркменистана, для прохождения практики и углубления знаний.

Встреча прошла в атмосфере понимания и дружбы.