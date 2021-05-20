БАКУ /Trend/ - Туркменистан и ЮНЕСКО обсудили вопросы включения Ашхабада в Сеть творческих городов, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Сообщается, что были конкретизированы вопросы, связанные с включением Ашхабада в Сеть творческих городов ЮНЕСКО, а также обсуждены достигнутые результаты и планируемые дальнейшие шаги.

Также состоялся обмен мнениями о разработке программы сотрудничества между городами Сети, которые готовы инвестировать в культуру и социальную интеграцию.

Ранее сообщалось, что город Ашхабад стал кандидатом на включение в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории «Дизайн». Окончательное решение будет озвучено в преддверии празднования Всемирного дня городов, который отмечается 31 октября.

Как ранее сообщили Trend в ЮНЕСКО, сотрудничество с ООН, и в частности с ЮНЕСКО, является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркменистана.

Отмечалось, что основной целью вступления Туркменистана в ЮНЕСКО была задача налаживания международного сотрудничества, в том числе в области гуманитарных наук.

«Сегодня сотрудничество ЮНЕСКО и Туркменистана охватывает практически все приоритетные направления, входящие в сферу интересов обеих сторон, которые направлены на достижение целей и задач всеобщего развития, в том числе в рамках Целей устойчивого развития ООН до 2030 года», - говорилось в сообщении.

Туркменистан стал полноправным членом ЮНЕСКО в 1993 году. Одновременно для практической реализации задач в этом направлении была создана Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО.

«На протяжении всех этих лет Туркменистан непреложно следует своим обязательствам, взятым в рамках ЮНЕСКО, и вносит важный вклад в достижение целей и задач этой организации. Секретариат ЮНЕСКО отмечает, что Туркменистан показал себя ответственным членом организации, доказывая на практике приверженность идеалам и задачам ЮНЕСКО», - подчеркивалось в сообщении.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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