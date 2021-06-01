Туркменистан назвал принятые меры по борьбе с пандемией COVID-19

БАКУ /Trend/ - Туркменистан в первые дни пандемии коронавируса подготовил национальную стратегию по борьбе с COVID-19, предусматривающую комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, санитарно - эпидемиологического, медицинского и карантинного характера.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на туркменское Государственное информационное агентство, об этом сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в интервью телеканалу «Мир».

Для руководства всей этой работой в Туркменистане была создана правительственная комиссия по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями, отметил глава государства.

Также в Туркменистане был создан оперативный штаб с привлечением к его работе представителей государственных структур, сказал Бердымухамедов.

По его словам, в Туркменистане введено поэтапное укрепление пограничного, миграционного и таможенного режимов, а также объективно продиктованные ситуацией ограничения на воздушное сообщение с зарубежными странами.

Также в отношении всех лиц, прибывающих в Туркменистан из-за границы, соответствующими подразделениями министерства здравоохранения и медицинской промышленности проводятся тестирование на коронавирус и карантинно - режимные мероприятия.

В настоящее время в Туркменистане в обязательном порядке проводится вакцинация населения от 14 инфекционных заболеваний.

Отметим, что на сегодняшний день в Туркменистане нет зафиксированных случаев заражения коронавирусом.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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