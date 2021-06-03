Туркменская компания начала производство мыл

Хозяйственное общество «Gadam syýahat», расположенное в Ашхабаде, запустило производство нескольких видов мыл под брендом «Älem», передает Trend со ссылкой на интернет-издание «Бизнес Туркменистан».

Как сообщил представитель компании интернет-изданию, мыло производится в флоупак упаковках по 90 грамм и картонных коробочках по 140 грамм в таких видах, как «Алое», «Ромашка», «Оливковое» и «Кремовое».

Предприятие, мощность которого позволяет производить 60 тонн мыла в месяц, в качестве сырья использует пальмовое и кокосовое масла из Малайзии, а глицерин привозят из Турции.

За последние два месяца нынешнего года компания запустила на внутренний рынок около 55 тысяч упаковок мыла по 90 грамм. «Gadam syýahat» в будущем планирует в месяц поставлять около 50 тысяч упаковок мыла по 90 грамм и 80 тысяч упаковок по 140 грамм.

В ближайшее время компания планирует расширить свою деятельность, а именно начать производство жидких мыл и посудомоечных средств.

Хозяйственное общество «Gadam syýahat» основано в 2019 году. Его основная деятельность связана с туризмом. В феврале 2021 года компания начала производство различных мыльных средств.