Туркменистан заключит контракт с китайской Sinopharm на закупку вакцины от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Туркменистан закупит 1,500 миллиона доз вакцины Sinopharm против коронавируса COVID-19, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана.

Закупка осуществится в соответствии с постановлением, подписанным президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, разрешающим министерству здравоохранения и медицинской промышленности заключить контракт с китайской China National Biotec Group Company Limited (Sinopharm) на приобретение вышеупомянутого объема вакцин.

Отметим, что на сегодня в Туркменистане нет зафиксированных случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что Туркменистан в первые дни пандемии коронавируса подготовил национальную стратегию по борьбе с COVID-19, предусматривающую комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, санитарно-эпидемиологического, медицинского и карантинного характера.

Для руководства всей этой работой в Туркменистане была создана правительственная комиссия по борьбе с опасными инфекционными заболеваниями.

Также в стране был создан оперативный штаб с привлечением к его работе представителей государственных структур.

В Туркменистане введены поэтапное укрепление пограничного, миграционного и таможенного режимов, а также объективно продиктованные ситуацией ограничения на воздушное сообщение с зарубежными странами.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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