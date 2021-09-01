Туркменистан и ОАЭ обсудили двусторонние отношения в ряде сфер

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Бердинияз Матиев и заместитель премьер-министра и министр по делам президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян обсудили двусторонние отношения в ряде сфер, передает Trend со ссылкой на «Бизнес Туркменистан».

Сообщается, что во вторник замминистра иностранных дел Туркменистана Бердинияз Матиев и сопровождающая его делегация были приняты заместителем премьер-министра и министром по делам президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейхом Мансуром бен Заид Аль Нахайяном во дворце Каср Аль Ватан в Абу-Даби.

В ходе встречи Шейх Мансур и Матиев обсудили двусторонние отношения в различных сферах, в частности в области экономики, инвестиций и развития.

Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

На встрече также присутствовали глава Президентских протоколов в Министерстве по делам президента Мохаммад бин Абдулла аль-Джунаиби, управляющий Центральным банком ОАЭ Халид Мохаммед Салем Балама Аль Тамими, заместитель секретаря Сектора координации правительства в Министерстве по делам президента Рашид Саид Аль Амери и Генеральный директор Фонда развития Абу-Даби (ADFD) Мохаммед Саиф Аль Сувайди.

В начале июня Фонд развития Абу-Даби (ADFD) и Правительство Туркменистана подписали два соглашения на сумму 99,91 миллиона долларов США для финансирования строительства аэропорта и гибридной электростанции мощностью 10 мегаватт в Туркменистане.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Надир Насиров)

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