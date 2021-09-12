Рост ВВП Туркменистана составил с начала года составил 6.2%

В ходе очередного заседания Кабинета Министров по цифровой системе Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что, несмотря на распространение коронавирусной инфекции в мире и ее негативное влияние на мировую экономику, за восемь месяцев рост ВВП страны составил 6,2%, передает Trend со ссылкой на "Бизнес-Туркменистан".

Глава государства подчеркнул, что в соответствии с намеченными планами с января по август введено в строй 56 крупных объектов, вместо запланированных 30. До конца года предусматривается открытие еще ряда новостроек, сообщили официальные туркменские СМИ.

Также за восемь месяцев сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью около полумиллиона квадратных метров.

Глава государства констатировал, что в настоящее время продолжается осваивание месторождений нефти и газа, строительство систем электропередачи и связи Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП) и газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), а также подготовка к реализации других международных проектов.

Туркменский лидер также подчеркнул, что продолжается политика по развитию частного сектора, широкого привлечения предпринимателей к реализации экономических реформ.

Кроме того, на заседании были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития страны и подготовка к торжественному военному параду в честь 30-летнего юбилея независимости Туркменистана.