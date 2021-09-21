ПРООН реализует в Туркменистане проект по усилению готовности страны к пандемии

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана подписало соглашение с Программой развития ООН (ПРООН) по усилению готовности и реагирования страны к пандемии в целях реализации проекта «Реагирование на COVID-19», передает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Согласно информации, проект, финансируемый Всемирным банком, предусматривает укрепление национального потенциала в области тестирования и лечения, повышение подготовки медицинских работников, а также закупку реагентов, лекарств и медицинского оборудования.

Кроме того, проект направлен на внедрение передовых цифровых решений для осуществления контроля за инфекционными заболеваниями и устранение социальных рисков, связанных с пандемией.

«ПРООН готова вместе с другими партнерами продолжить свои усилия по смягчению последствий глобальной пандемии, привлекая свои лучшие ресурсы, знания и опыт, опираясь на основополагающий принцип Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, – "Не оставить никого позади"», – отметила и.о. постоянного представителя ПРООН в Туркменистане Натиа Нацвлишвили.

Сообщается, что проект также будет поддерживать реализацию в партнерстве с агентствами ООН в стране Плана готовности и реагирования Туркменистана на острое инфекционное заболевание (CPRP).

Отмечается, что в долгосрочной перспективе проект направлен на всестороннее укрепление национальной системы здравоохранения для эффективного реагирования на пандемии.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Надир Насиров)

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