Важный вклад в смягчение последствий изменения климата

Завтра в Туркменистане состоится всенародная акция по посадке деревьев, в ходе которой планируется высадить саженцы лиственных, хвойных, плодовых деревьев и винограда, имеет огромное значение для экологического благополучия страны и смягчения последствий изменения климата. Важную роль естественных лесов и искусственных насаждений в предотвращении деградации природных экосистем и в борьбе с изменением климата подчеркивают эксперты ООН, в том числе в первом региональном обзоре состояния лесного сектора в странах Кавказа и Центральной Азии.

В докладе «Состояние лесов на Кавказе и в Центральной Азии», подготовленном Европейской экономической комиссией ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) отмечалось, что леса на Кавказе и в Центральной Азии имеют большое значение для борьбы с эрозией и опустыниванием в суровых климатических условиях этого региона. Защитные функции выполняют почти 90 процентов лесов и других лесных угодий. Плантации саксаула, например, являются одним из немногих средств защиты селений, расположенных вокруг Аральского моря, где сокращение акватории создало соленую пустыню и где ветер приносит с собой токсичную пыль. Леса служат источником топлива и продовольствия.

В деле охраны окружающей среды и продвижения устойчивого развития важное значение имеют не только природные леса, но и искусственные посадки деревьев или лесоразведение. Озеленение городов и поселков, появление деревьев на месте пустырей ведет к увеличению поглощения углекислого газа из атмосферы и выработке кислорода. Деревья очищают воздух, перерабатывая диоксид азота, диоксид серы и оксид углерода. Тень от их листвы охлаждает воздух, спасая нас от жары. Деревья способствуют регуляции стока вод, защищают от ветров и шума.

Значение лесов и зеленых насаждений в условиях изменения климата стало одной из ключевых тем проходящей в шотландском Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Одним из значимых итогов проведенного в ее рамках двухдневного саммита стало принятие 105 странами мира Декларации о защите лесов и землепользовании, в котором мировые лидеры подтвердили обязательства по устойчивому землепользованию и сохранению, защите и восстановлению лесов, а также других экосистем. Этот документ, несомненно, будет способствовать достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.

Огульгозель Реджепова, Электронная газета «Золотой век».