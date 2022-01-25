Обсуждены вопросы подготовки к сессии СМИД ОИС

Туркменистан 25 января 2022 09:56 (UTC+04:00)
Обсуждены вопросы подготовки к сессии СМИД ОИС

24 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Шах Махмуд Курейши.

В ходе разговора министры обсудили вопросы подготовки к предстоящей 22-23 марта текущего года 48-й сессии Совета Министров иностранных дел Организации Исламского сотрудничества в Исламабаде. Стороны отметили важное значение, этого форума для укрепления взаимодействия в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки.

В ходе разговора были также затронуты некоторые вопросы двусторонних отношений. Была подчеркнута необходимость претворения в жизнь важных договоренностей, достигнутых в ходе контактов на высшем государственном уровне, в первую очередь во время встречи Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви в рамках Саммита Организации Экономического Сотрудничества (ЭКО), состоявшегося 28 ноября 2021 года в городе Ашхабаде.

В этом контексте, министры уделили особое внимание практическим вопросам реализации проектов газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

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