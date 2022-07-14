Туркменистан и ОАЭ обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере энергетики

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи, передает Trend со ссылкой на пресс-службу туркменского МИД.

Стороны на встрече обсудили актуальные вопросы в области энергетики, подчеркнули высокий уровень доверительного диалога между высшим руководством двух стран и отметили позитивное двустороннее сотрудничество в рамках международных организаций, в частности ООН.

В сфере торгово-экономического сотрудничества было отмечено наличие благоприятных возможностей для расширения партнерства в областях энергетики, промышленности, высоких технологий, рационального использования возобновляемых источников энергии и обеспечения энергетической безопасности.

Кроме того, стороны отметили значимость "зеленой экономики" и обменялись мнениями о продвижении инновационных технологий и экспертных навыков в этой сфере.