Между Туркменистаном и Узбекистаном подписан ряд документов о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Между Туркменистаном и Узбекистаном подписано 19 документов, направленных на углубление взаимовыгодного сотрудничества, передает Trend со ссылкой на портал "Бизнес Туркменистан".

Церемония подписания состоялась в ходе официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Ташкент. Свои подписи под документами поставили главы двух стран.

В перечень подписанных документов входят соглашения о сотрудничестве в области развития транспортно-транзитного потенциала, туризма, промышленности, сельского хозяйства и спорта.

Кроме того, подписаны соглашения об управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов реки Амударья и проведении совместного конкурса инициативных научно-исследовательских проектов.

Также в их числе - программа торгово-экономического сотрудничества и развития производственной кооперации на 2022-2025 годы и план мероприятий по практическому исполнению положений межправительственного соглашения о создании и регулировании деятельности Узбекско-туркменской зоны приграничной торговли.