Туркменистан и Саудовская Аравия обсудили инвестиционное сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча генерального исполнительного директора Саудовского фонда развития Султана бин Абдулрахмана Аль-Маршада с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, передает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

На встрече, прошедшей в рамках рабочего визита туркменской делегации в Саудовскую Аравию, были обсуждены вопросы, связанные с инвестиционными проектами развития в сфере энергетики, газохимической промышленности, сельского и водного хозяйства, а также здравоохранения.

Стороны констатировали наличие значительных возможностей для укрепления сотрудничества и реализации проектов по развитию в Туркменистане. В связи с этим туркменская сторона выразила уверенность, что совместные действия выведут на новый уровень взаимовыгодное инвестиционное партнерство обеих стран.