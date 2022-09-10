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Туркменистан и Саудовская Аравия обсудили инвестиционное сотрудничество

Туркменистан Материалы 10 сентября 2022 11:47 (UTC +04:00)
Туркменистан и Саудовская Аравия обсудили инвестиционное сотрудничество

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча генерального исполнительного директора Саудовского фонда развития Султана бин Абдулрахмана Аль-Маршада с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым, передает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

На встрече, прошедшей в рамках рабочего визита туркменской делегации в Саудовскую Аравию, были обсуждены вопросы, связанные с инвестиционными проектами развития в сфере энергетики, газохимической промышленности, сельского и водного хозяйства, а также здравоохранения.

Стороны констатировали наличие значительных возможностей для укрепления сотрудничества и реализации проектов по развитию в Туркменистане. В связи с этим туркменская сторона выразила уверенность, что совместные действия выведут на новый уровень взаимовыгодное инвестиционное партнерство обеих стран.

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