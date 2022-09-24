АБР оказывает финансовую поддержку Туркменистану в сфере энергетики (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) оказывает финансовую поддержку Туркменистану в сфере энергетики.

Об этом сказал Trend страновой директор АБР по Туркменистану Артур Андрысяк.

"По состоянию на 31 декабря 2021 года АБР выделил Туркменистану 13 займов и техническую помощь на сумму свыше 630 миллионов долларов США, а наш текущий суверенный портфель в стране включает в себя проект по укреплению национальной электросети стоимостью 500 миллионов долларов", - сказал Андрысяк.

Он отметил, что данный проект помогает укрепить передающую сеть Туркменистана и повысить надежность его электроснабжения за счет строительства около 1,4 тысячи километров высоковольтных линий электропередачи и связанных с ними объектов, таких как подстанции.

"В соответствии со страновой стратегией партнерства поддержка АБР включает в себя также стимулирование торговли энергоносителями, подключение к рынкам и развитие частного сектора за счет инвестиций в транспортную инфраструктуру, а также работу касательно знаний по диверсификации экономики и реформ", - сказал страновой директор.