Туркменистан и Грузия обсудили укрепление двухсторонних отношений

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Туркменистане Константином Сабиашвили, передает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления отношений между двумя странами, в том числе расширение двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Дипломаты отметили большую значимость недавнего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Ашхабад и проведенные 20 июля 2022 года встречи с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Посол Константин Сабиашвили вручил министру иностранных дел копии своих верительных грамот и подчеркнул, что за период своей дипломатической миссии в Туркменистане приложит все усилия для дальнейшего расширения и упрочения связей между двумя странами.