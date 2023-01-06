Туркменистан и Китай подписали пакет двусторонних документов

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Китай подписали солидный пакет двусторонних документов, направленных на углубление взаимовыгодного сотрудничества, передает Trend в пятницу со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

Сообщается, что документы были подписаны Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в ходе его официального визита в Пекин.

На встрече, состоявшейся в рамках двухдневного государственного визита Президента Туркменистана в Китай, были обсуждены вопросы дальнейшего развития стратегических связей между двумя странами. В частности, стороны обсудили углубление сотрудничества в торгово-экономической, топливно-энергетической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах, а также укрепление парламентских связей.

В ходе церемонии подписания документов, состоявшейся по итогам переговоров, между лидерами государств было подписано совместное заявление.