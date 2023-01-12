Управление ООН о лицах, получивших гражданство Туркменистана

БАКУ /Trend/ - С 1995 года около 27 500 беженцев и лиц без гражданства получили гражданство Туркменистана.

Об этом сказал Trend представитель Управления верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) по Центральной Азии Ханс Фридрих Шоддер.

"В сентябре 2022 года еще 1530 лицам без гражданства было предоставлено гражданство Туркменистана. Больше двадцати лет организация оказывает помощь стране в этой деятельности - по приему беженцев, определению их статуса, оказанию помощи, защите и их интеграции. УВКБ ООН ожидает, что к сентябрю 2023 года последние тринадцать беженцев в Туркменистане станут гражданами этой страны", - сказал Шоддер.

Он отметил, что в конце 2021 года парламент Туркменистана принял закон о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, который установил процедуру определения безгражданства.

"УВКБ ООН также взаимодействует с молодежью Туркменистана, в том числе с молодежными послами ЦУР (Целей устойчивого развития) и студентами Академии превентивной дипломатии. Организация проводит лекции для молодежи по ключевым аспектам таких вопросов, как защита беженцев, безгражданство и организует конкурсы, направленные на развитие знаний молодежи о международном праве", - добавил представитель организации.