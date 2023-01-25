Туркменистан намерен получить международный сертификат "GLOBAL G.A.P."

БАКУ /Trend/ - Независимая организация, определяющая требования для добровольной сертификации сельскохозяйственной продукции во всем мире - "GLOBAL G.A.P.", оказывает поддержку Туркменистану в получении сертификата организации и повышении конкурентоспособности туркменской продукции на мировом рынке.

Об этом сказала Trend технический менеджер "GLOBAL G.A.P." по работе с ключевыми клиентами в Центральной Азии и Латвии Эдите Страздина.

"Мы очень рады, что Туркменистан намерен получить сертификат "Global G. A. P." для повышения конкурентоспособности своей продукции и что этот проект действительно очень хорошо продвигается. Первые тренинги и информационные мероприятия прошли очень хорошо, подготовка к сертификации идет полным ходом", - сказала она.

Говоря о результатах проведенной работы, Страздина подчеркнула, что организацией совместно с Программой Агентства США по международному развитию (USAID) "Безопасная миграция в Центральной Азии" и Союзом предпринимателей и промышленников Туркменистана были проведены обучающие семинары по оценке социальных рисков для туркменских консультантов.

"Цель состояла в том, чтобы дать представление и обзор, повысить уровень ответственного ведения бизнеса, включая соблюдение трудовых норм туркменскими компаниями, путем мотивации за счет повышения их экспортной конкурентоспособности и соответствия международным экологическим, социальным и управленческим стандартам, чтобы предотвратить сбои в их деятельности и помочь экспортировать свою продукцию за рубеж", - отметила технический менеджер.

Отметим, что программа сертификации "Global G.A.P." затрагивает все стадии производства, начиная с кормов или посевного материала и заканчивая готовой продукцией, выпускаемой сельскохозяйственными предприятиями.