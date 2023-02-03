Товарооборот между Туркменистаном и Кыргызстаном вырос в разы

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Туркменистаном и Кыргызстаном в январе - ноябре 2022 года вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (30,5 миллиона долларов США) - до 79,6 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на Национальный статистический комитет Кыргызстана.

В указанный период туркменский экспорт в Кыргызстан составил 75 миллионов долларов, что более чем в 2,8 раза превышает показатель аналогичного периода 2021 года (26,6 миллиона долларов). Доля Туркменистана в общем объеме кыргызского импорта в отчетный период составила 0,9 процента.

В январе - ноябре 2022 года Туркменистан импортировал из Кыргызстана товаров на сумму 4,5 миллиона долларов, что на 15,3 процента больше показателя того же периода 2021 года (3,9 миллиона долларов). Доля Туркменистана в общем объеме кыргызского экспорта в этот период составила 0,2 процента.

Отметим, что внешнеторговый оборот Кыргызстана за 2022 год в целом превысил 10,5 миллиардов долларов, увеличившись на 18,6 процента, (7,5 миллиарда долларов).