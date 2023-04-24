Туркменистан вошел в топ-10 крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном в январе-марте 2023 года составил 263,4 миллиона долларов США, что на 10,4 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года (238,5 миллиона долларов), передает Trend со ссылкой на узбекский Госкомстат.

Сообщается, что тем самым Туркменистан за первые три месяца нынешнего года вошел в топ-10 крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана.

Туркменистан в отчетном периоде экспортировал в Узбекистан товаров на сумму свыше 218,3 миллиона долларов, что составляет рост на 5,6 процента по сравнению с тем же периодом 2022 года (206,6 миллиона долларов).

В то же время импорт Туркменистана из Узбекистана увеличился на 41,3 процента и составил 45,1 миллиона долларов по сравнению с 31,9 миллиона долларов в январе-марте 2022 года.

Внешнеторговый оборот Узбекистана с января по март 2023 года в целом превысил 14,7 миллиарда долларов, увеличившись на 11,3 процента, или 1,5 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что в 2022 году товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном составил 926,3 миллиона долларов, что на 2,7 процента превышает показатель 2021 года.