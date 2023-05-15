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МВФ поделился прогнозом по росту ВВП Туркменистана на 2024 г.

Туркменистан Материалы 15 мая 2023 09:08 (UTC +04:00)
МВФ поделился прогнозом по росту ВВП Туркменистана на 2024 г.

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Реальный рост ВВП Туркменистана в нефтяном секторе в 2023 году прогнозируется на уровне 2,9 процента, а в ненефтяном секторе - 2,2 процента, сообщает Trend со ссылкой на последний региональный экономический прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

По данным МВФ, рост ВВП Туркменистана в ненефтяном секторе на 2024 год прогнозируется на уровне 2,3 процента, а в нефтяном секторе - 1,2 процента.

Кроме того, МВФ отметил, что реальный рост ВВП Туркменистана в ненефтяном секторе в 2022 году составил 2,3 процента, в 2021 году - 1,7 процента, а в 2020 году он составил -1,8 процента. В то же время реальный рост ВВП Туркменистана в нефтяном секторе в 2022 году составил -0,6 процента, в 2021 году - 20,1 процента, а в 2020 году составил -8,8 процента.

Отметим, что Международный валютный фонд - это специализированное учреждение ООН, являющееся крупнейшей финансовой организацией в мире.

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