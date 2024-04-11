Морской торговый флот Туркменистана обнародовал показатели за первый квартал

БАКУ /Trend/ - Суда Морского торгового флота Туркменистана за январь-март 2024 года перевезли общий объем грузов в размере 586,5 тысячи тонн, что превышает аналогичный период прошлого года на 14,1%, передает Trend.

План флота по грузоперевозкам за первый квартал был выполнен на 133,3%.

Пассажирооборот за этот период увеличился на 44,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достиг 1,910 миллиона пассажиро-километров. Выполнение плана составило 355%.

Количество перевезенных контейнеров составило 1879 TEU с темпом роста 184,4%.