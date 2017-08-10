Президент Узбекистана утвердил меры по ускоренному развитию регионов

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане для проведения системной работы органов исполнительной и представительной власти по постоянному и адресному изучению состояния социально-экономического развития регионов, решения актуальных проблем населения внедряется новая система организации работы на местах, следует из постановления президента Узбекистана Шавката Мирзияева «О первоочередных мерах по обеспечению ускорения социально-экономического развития регионов», обнародованного в четверг.

Согласно преамбуле документа, «действующая система организации работы и оценки деятельности органов государственного и хозяйственного управления, а также органов исполнительной власти на местах не позволяет эффективно решать поставленные задачи». Об этом свидетельствуют поступившие в виртуальную и народные приемные главы государства более миллиона обращений, в которых подняты жизненно важные вопросы в сфере обеспечения доступным жильем и занятости населения, оказания качественных коммунальных услуг, здравоохранения, образования.

Постановлением предусмотрено разделение территорий республики на 14 секторов по комплексному социально-экономическому развитию. Каждый из секторов закрепляется за премьер-министром и его заместителями. Секторы по комплексному социально-экономическому развитию возглавляются главами местных администраций, руководителями органов прокуратуры, внутренних дел и госналоговой службы.

Организация работы секторов будет осуществляться по принципу «махалля (микрорайон) – район (город) – область – республика». Таким образом, устанавливается неразрывная связь между проблемами махаллей и механизмами их решения, вплоть до республиканского уровня.

Важную роль в решении проблем на местах будут играть «дорожные карты», включающие в себя детальный расклад путей устранения этих проблем.

Центральное место в установлении и устранении существенных недостатков и проблем будет занимать система отчетности на сессиях кенгашей (советов) народных депутатов как один из инструментов воздействия на ход развития регионов, а также повышения ответственности должностных лиц органов исполнительной власти на местах.

Внедряется также новая концепция системы подведения итогов социально-экономического развития страны, в которой будут учитываться, в первую очередь, интересы граждан и субъектов предпринимательства, а достигнутые в отчетный период макроэкономические показатели - увязываться с фактическими положительными изменениями качества жизни каждого человека.

Отныне государственные инвестпрограммы и программы развития территорий должны формироваться на основе анализа состояния социально-экономического развития регионов, предложений местных органов исполнительной власти и потребностей населения.

Постановлением предусмотрено повышение открытости и объективности мониторинга выполнения программ социально-экономического развития регионов путем привлечения к его проведению представителей институтов гражданского общества, деловых кругов и СМИ.

Особое внимание уделяется мерам по повышению ответственности руководителей секторов и должностных лиц госорганов, а также систематической оценке их деятельности.

(Автор: Демир Азизов)