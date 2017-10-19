Администрация национальной зоны UZ вступила в Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию

19 октября 2017 06:12 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Администрация национальной доменной зоны UZ стала членом Азиатско-тихоокеанской ассоциации национальных доменов верхнего уровня APTLD.

Она вступила в Ассоциацию в лице Центра развития и внедрения компьютерных и информационных технологий Uzinfocom. По данным Центра, соответствующее решение единогласно было принято правлением Ассоциации в ходе 72-й конференции в городе Тбилиси.

В связи с этим событием в Ташкент прибыл и провел 18 октября встречу с руководством Центра UZ исполнительный директор Ассоциации Леонид Тодоров.

По мнению узбекской стороны, вступление Администрации национальной доменной зоны UZ в APTLD позволит развивать активное сотрудничество с коллегами в регионе, обеспечит доступ к передовой практике управления национальным доменом, как основы функционирования национального сегмента сети Интернет.

Стороны согласились, что вступление в APTLD открывает для Узбекистана новые стратегические возможности участия в глобальном диалоге по управлению развитием всемирной Сети, разработке передовой практики и подходов к международной повестке дня по таким ключевым проблемам, как информационная безопасность, борьба с киберпреступностью, соблюдение должного баланса между правами пользователей и требованиями национального законодательства, стимулирование развития электронного государства и онлайн бизнеса.

Добавим, что в APTLD входят более 50 интернет-регистратур стран Ближнего Востока, Азии, Океании, включая крупнейших представителей доменной индустрии: CNNIC (.cn, Китай), AUDA (.au, Австралия), NIXI (.in, Индия), VNNIC (.vn, Вьетнам), Координационный центр национального домена сети Интернет (.рф, Россия).

(Автор: Диана Алиева)

Azernews Newspaper
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