Узбекистан и Иран подписали соглашений на $25,5 млн

19 октября 2017 15:50 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - В рамках состоявшегося 18 октября визита делегации Узбекистана в Иран и по итогам бизнес-форума, предприниматели двух стран подписали соглашений на поставку сельскохозяйственной и текстильной продукции на сумму 25,5 миллиона долларов.

Также, по данным МИД Узбекистана, в числе подписанных взаимовыгодных двусторонних документов - протокол о намерениях на 7,5 миллиона долларов.

В ходе узбекско-иранского бизнес-форума выступили министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, министр внешней торговли Элёр Ганиев, председатель АО «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов и другие члены узбекской делегации.

От имени иранского правительства выступил заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Моджтаба Хосравтадж.

Как отметил А.Камилов, визит узбекской делегации в Тегеране организован в рамках реализации договоренностей, достигнутых на сентябрьской встрече Президента Узбекистана Шавката Мирзияева и Президента Ирана Хасана Рухани, состоявшейся в Астане на полях саммита Организации исламского сотрудничества.

(Автор: Диана Алиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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