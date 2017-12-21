В Узбекистане появится еще два профессиональных праздника

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сенатом одобрены законы об установлении Дней работников железнодорожного транспорта и работников сферы строительства Республики Узбекистан.

Документы рассмотрены 20 декабря текущего года в ходе 13-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Как сообщает информационная служба Сената, закон «Об установлении Дня работников железнодорожного транспорта Республики Узбекистан» подготовлен во исполнение указа президента страны от 2 августа т.г.

Сенаторами отмечено, что за годы независимости в этой базовой отрасли достигнуты высокие и значимые результаты. Сегодня в акционерном обществе «Узбекистон темир йуллари» ведут свою деятельность 73 тысячи высококвалифицированных работников: инженеры-техники и специалисты, путейцы, машинисты и проводники вагонов, промышленных, проектных и строительных организаций, работники и служащие объектов социальной инфраструктуры.

За прошедшие годы работниками железнодорожного транспорта проведено более 1,1 тысячи километров железных дорог, модернизировано 4 тысячи километров железнодорожных магистралей, электрифицировано 1,7 тысячи километров железнодорожных узлов, перевезены 1,4 млрд тонн грузов, а также более 350 млн пассажиров.

Новый закон устанавливает первое воскресенье августа Днем работников железнодорожного транспорта Республики Узбекистан.

В ходе рассмотрения закона «Об установлении Дня работников сферы строительства Республики Узбекистан», отмечено, что осуществляемые масштабные работы в строительстве служат интересам человека, меняют облик городов и сел.

В частности, в рамках целевых программ обеспечения населения дешевым и удобными жильем строятся образцовые многоэтажные дома, центры культуры и искусства, спортивные и медицинские учреждения и другие социальные объекты, а также дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры.

Сенаторы подчеркнули, что принятие закона, устанавливающего второе воскресенье августа Днем работников сферы строительства Республики Узбекистан, позволит работникам данной сферы ежегодно на государственном уровне отмечать свой профессиональный праздник.

(Автор: Диана Алиева)

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