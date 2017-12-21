В Узбекистане появится еще два профессиональных праздника

21 декабря 2017 07:09 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сенатом одобрены законы об установлении Дней работников железнодорожного транспорта и работников сферы строительства Республики Узбекистан.

Документы рассмотрены 20 декабря текущего года в ходе 13-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Как сообщает информационная служба Сената, закон «Об установлении Дня работников железнодорожного транспорта Республики Узбекистан» подготовлен во исполнение указа президента страны от 2 августа т.г.

Сенаторами отмечено, что за годы независимости в этой базовой отрасли достигнуты высокие и значимые результаты. Сегодня в акционерном обществе «Узбекистон темир йуллари» ведут свою деятельность 73 тысячи высококвалифицированных работников: инженеры-техники и специалисты, путейцы, машинисты и проводники вагонов, промышленных, проектных и строительных организаций, работники и служащие объектов социальной инфраструктуры.

За прошедшие годы работниками железнодорожного транспорта проведено более 1,1 тысячи километров железных дорог, модернизировано 4 тысячи километров железнодорожных магистралей, электрифицировано 1,7 тысячи километров железнодорожных узлов, перевезены 1,4 млрд тонн грузов, а также более 350 млн пассажиров.

Новый закон устанавливает первое воскресенье августа Днем работников железнодорожного транспорта Республики Узбекистан.

В ходе рассмотрения закона «Об установлении Дня работников сферы строительства Республики Узбекистан», отмечено, что осуществляемые масштабные работы в строительстве служат интересам человека, меняют облик городов и сел.

В частности, в рамках целевых программ обеспечения населения дешевым и удобными жильем строятся образцовые многоэтажные дома, центры культуры и искусства, спортивные и медицинские учреждения и другие социальные объекты, а также дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры.

Сенаторы подчеркнули, что принятие закона, устанавливающего второе воскресенье августа Днем работников сферы строительства Республики Узбекистан, позволит работникам данной сферы ежегодно на государственном уровне отмечать свой профессиональный праздник.

(Автор: Диана Алиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Узбекистан, Кыргызстан и Китай обсудят развитие автоперевозок
Центральная Азия 10:40
Кыргызстан поставит Узбекистану 550 млн кВт/ч электроэнергии
Энергетика 10:36
Беларусь и Узбекистан намерены расширить экономические отношения
Бизнес 09:49
Узбекистан присоединится к Кейптаунской конвенции и Авиационному протоколу
Бизнес 09:25
Узбекистан пересмотрит соглашение с Азербайджаном по международным автоперевозкам
Бизнес 08:06
Сенат Узбекистана одобрил повышение самостоятельности местных бюджетов
Узбекистан 07:16
Президент Узбекистана и министр обороны Китая обсудили развитие военного сотрудничества
Узбекистан 07:11
Административными взысканиями в адрес узбекских предпринимателей займутся суды
Узбекистан 07:03
Сенат Узбекистана одобрил закон «Об административных процедурах»
Узбекистан 06:59
Делегация Узбекистана участвует в международной конференции по итогам «Года исламской солидарности» в Баку
Азербайджан 06:10
Показатели узбекского банка «Orient Finans» выросли в разы
Бизнес 20 декабря 20:34
В Узбекистане за задержку импорта будут начисляться штрафы
Бизнес 20 декабря 20:26
Сенат Узбекистана принял госбюджет-2018
Бизнес 20 декабря 18:04
С 2018 г. черным металлопрокатом в Узбекистане будут торговать только на бирже
Бизнес 20 декабря 17:26
Товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном увеличился
Бизнес 20 декабря 16:01
Торгово-промышленная палата Узбекистана поможет найти партнеров по бизнесу в Грузии
Бизнес 20 декабря 13:27
Аэропорт Ташкента возобновил работу
Центральная Азия 20 декабря 11:06
В Узбекистане школьникам запретили собирать металлолом с 2018 года
Центральная Азия 20 декабря 09:34