Узбекские и казахские фермеры выведут новую породу овец

12 марта 2018 22:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представители узбекской сельскохозяйственной компании «Умар» побывали на пастбище в Казахстане и предложили скрещивать узбекистанских овец гиссарской породы с овцами эдильбаевской породы, которых можно разводить в любых условиях.

Об этом в понедельник сообщает новостное агентство Sputnik Узбекистан.

Согласно информации, самаркандская компания «Умар», которая организовала совместный бизнес-проект с предпринимателями из Китая, начала активную работу по налаживанию сотрудничества со странами Центральной Азии.

В частности, установлены деловые контакты с коллегами из Казахстана, готовятся проекты с бизнесменами Таджикистана и Афганистана.

Во время визита в Шымкент стороны вели переговоры по созданию совместного животноводческого комплекса. Узбекские гости побывали на пастбище, принадлежащем казахской фирме «Иканбир», и ознакомились с тем, как там налажена работа. Здесь выращиваются овцы эдильбаевской породы. Гостей удивил их гигантский размер — вес животных достигает 110 килограммов и более. Они относятся к мясо-курдючной породе.

Хозяева подробно ознакомили гостей с достоинствами эдильбаевской породы овец: они хорошо переносят любую погоду и самостоятельно находят себе пропитание даже на самых бедных пастбищах, отличаются высокой мясной и молочной продуктивностью, шерсть с них можно состригать дважды в году. При скрещивании с другими курдючными породами овцы эдильбаевской породы передают потомству свои признаки. У самаркандских предпринимателей появилась идея о скрещивании эдильбаевской овцы с гиссарской породой, которая распространена в Узбекистане.

Было также предложено обратиться к главам администрации Самарканда и Шымкента с просьбой рассмотреть вопрос установления побратимских отношений между двумя городами. Стороны выразили уверенность, что соглашение о побратимских отношениях приведет к укреплению сотрудничества в сфере экономики, культуры, образования, медицины, защите окружающей среды. Города будут обмениваться делегациями, художественными и спортивными коллективами, выставками. В итоге укрепятся дружба и взаимопонимание между жителями двух городов.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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