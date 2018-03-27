Узбекистан готов предоставить площадку для переговоров Афганистана с "Талибан"

БАКУ /Trend/ - Узбекистан в любое время готов предоставить на своей территории площадку для переговоров правительства Афганистана с движением "Талибан", заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

"Разделяя общую ответственность за мирное будущее Афганистана и опираясь на традиционные дружественные отношения узбекского и афганского народов, мы готовы создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан", - сказал президент Узбекистана, выступая на открытии международной конференции по Афганистану.

Он отметил, что безопасность Афганистана - это безопасность Узбекистана.

«Нельзя допустить, чтобы международные террористические организации превращали Афганистан в своё пристанище», - подчеркнул Мирзиеев.

По его словам, необходимо принять дорожную карту по содействию международного сообщества процессу национального примирения в Афганистане.

Напомним, что 26-27 марта в Ташкенте проходит конференция высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие».

(Автор: Фикрет Долуханов)

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