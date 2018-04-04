Президент Узбекистана подписал конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

4 апреля 2018 09:52 (UTC+04:00)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О ратификации конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму», сообщают в среду узбекские СМИ.

Конвенция была подписана главами государств-участников ШОС на саммите организации в Астане в июне 2017 года.

Документ формирует механизмы взаимодействия в сфере предупредительно-профилактической деятельности, совместного противодействия экстремизму, в том числе при проведении оперативно-разыскных и процессуальных действий.

Как ранее отметил генсек ШОС Рашид Алимов, государства-члены организации были первыми в сообществе наций, кто согласовал подобный правовой акт на основе консенсуса. К примеру, в ООН почти 40 лет идут дебаты по выработке Всеобщей конвенции по борьбе с терроризмом.

По данным Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, за пять лет спецслужбами стран-участниц организации было выявлено более 600 преступлений террористического характера, ликвидировано более 500 баз подготовки, пресечена деятельность более 2 тысяч террористов, изъято более тысячи самодельных взрывных устройств, более 10 тысяч единиц огнестрельного оружия.

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