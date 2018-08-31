ВБ представил в регионах Узбекистана новый проект по развитию плодоовощеводства (ФОТО)

31 августа 2018 11:29 (UTC+04:00)

В Ферганской и Бухарской областях состоялись презентации проекта «Развитие сектора плодоовощеводства. Дополнительное финансирование». В рамках проекта фермеры и агробизнес во всех регионах Узбекистана получат дополнительное техническое и финансовое содействие, которое поможет создать тысячи новых и лучше оплачиваемых рабочих мест, увеличить продуктивность и рентабельность бенефициаров в секторе плодоовощеводства. Проект стоимостью 500 миллион долларов США был одобрен Всемирным банком (ВБ) в январе 2018 года, и начал свою деятельность в июне 2018 года.

Новая фаза проектной деятельности основывается на достижениях первоначального проекта «Развитие сектора плодоовощеводства», одобренного ВБ в июне 2014 г. Он был нацелен на улучшение доступа местных фермеров и агробизнеса к сельскохозяйственным технологиям, знаниям и рынкам сбыта; укрепление технического и управленческого потенциала данных групп; а также предоставление им новых финансовых продуктов через местные банки, участвующие в проекте.

Новая фаза проекта поможет закупке семян и саженцев, водосберегающих технологий (таких, как капельное орошение), строительству хранилищ и теплиц, закупке оборудования для переработки фруктов и овощей. Проект также окажет содействие научно-исследовательским институтам в разработке новых методов выращивания плодоовощных культур, их хранения и обработки после сбора урожая, а также внесет вклад в развитие знаний фермеров и агрофирм в области маркетинга и управления бизнесом в секторе плодоовощеводства.

28-29 августа 2018 года сотрудники Представительства ВБ в Узбекистане, Делегации Европейского союза (ЕС) в Узбекистане (партнер проекта) и Агентства по реструктуризации сельскохозяйственных предприятий (АРСП) посетили с рабочим визитом Ферганскую и Бухарскую области. Они приняли участие в презентации проекта «Развитие сектора плодоовощеводства. Дополнительное финансирование».

Мероприятия в этих регионах посетили представители фермерских хозяйств, агрофирм и предприятий по переработке плодоовощной продукции, а также сотрудники местных коммерческих банков, участвующие в распределении финансирования в рамках текущего проекта. Участники презентаций были проинформированы о возможностях повышения производительности и экспортного потенциала в секторе плодоовощеводства в рамках новой фазы проекта.

Фермеры и представители агрофирм, получившие кредиты в ходе первоначальной фазы проекта, поделились опытом расширения своего бизнеса и увеличения экспортного потенциала за счет данных инвестиций. Специалисты ВБ и АРСП разъяснили участникам презентаций критерии отбора потенциальных бенефициаров проекта, процесс подачи заявок на получение займов, предоставляемых в рамках проекта, а также способы повышения прибыльности бизнеса в секторе плодоовощеводства.

Представители ВБ, ЕС и АРСП посетили ряд бенефициаров в Ферганской и Бухарской областях, получивших финансовую поддержку в рамках первоначальной фазы проекта и наладивших производство упаковочных материалов для плодоовощной продукции, предоставление местным фермерам услуг по ее хранению в холодильных складах, и строительство теплиц для выращивания овощей. Благодаря участию в первоначальной фазе проекта они смогли увеличить свою производительность, рентабельность и экспортный потенциал.

«Сельское хозяйство остается важным компонентом национальной экономики. Оно генерирует около 16 процентов ВВП и обеспечивает рабочими местами почти 14,5 миллион человек в сельской местности. Поэтому, данный сектор и развитие сельских районов находятся в центре трансформационных процессов в Узбекистане, а переход к плодоовощеводству является важной частью инвестиционной стратегии Правительства страны», - отметил Глава Представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори в ходе презентации проекта в городе Фергана 28 августа «Узбекистан признает необходимость диверсификации сельхозпродукции, отходя от выращивания хлопка к производству и переработке продукции с высокой добавленной стоимостью, такой как фрукты, овощи и продукция животноводства. Это способствует созданию лучше оплачиваемых рабочих мест в сельских районах, укреплению продовольственной безопасности и развитию экспортного потенциала страны».

Всемирный банк поддерживает реализацию 18 проектов в Узбекистане, на общую сумму более 3,3 миллиарда долларов США. Они содействую реализации макроэкономических реформ, а также коренным изменениям в сферах сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики, транспорта, здравоохранения, образования, городского развития, водоснабжения, санитарии с целью обеспечение экономического роста и повышения уровня жизни граждан страны.

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