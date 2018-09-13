Стартапы в Узбекистане получили новые льготы

13 сентября 2018 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Узбекистана предоставило новые льготы стартапам. Об этом сообщило министерство юстиции в своем Telegram-канале, передают в четверг узбекские СМИ.

В связи с этим правительство приняло постановление "О мерах по дальнейшей поддержке инновационной деятельности".

Отмечается, что фонд поддержки инновационных технологий и новаторских идей выделит гранты либо беспроцентные займы на стартапы, предусматривающие создание и коммерциализацию местных научных разработок. При этом инвесторы должны внести не менее 30 процентов собственных средств.

По данным СМИ, в структуре Центра передовых технологий создается инновационный стартап-акселератор и стартап-инкубатор. Там малым высокотехнологичным компаниям на льготных условиях предоставят в аренду лабораторное оборудование, производственные площади и офисные помещения сроком на два года (по согласованию с министерством инновационного развития льготный период может быть продлен до пяти лет).

Кроме того, резиденты Центра передовых технологий до 1 января 2022 года освобождены от: земельного налога; налога на прибыль; налога на имущество юридических лиц; единого налогового платежа; таможенных платежей за ввозимые для собственных нужд сырье и комплектующие (кроме сборов за таможенное оформление).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Узбекистан предложил Беларуси наладить совместную разработку нефтяных месторождений
Энергетика 12:12
Ташкент и Минск могут заключить соглашение о ВТС
Беларусь 11:01
Товарооборот между США и Узбекистаном значительно увеличился
Узбекистан 12 сентября 17:51
МТЗ на бизнес-форуме в Ташкенте заключил контракты на $15 млн
Беларусь 12 сентября 16:55
На белорусско-узбекском бизнес-форуме планируется заключить контракты на $100 млн
Беларусь 12 сентября 16:40
Китай и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Узбекистан 12 сентября 15:01
Лента новостей
При организации Фонда Гейдара Алиева в Варшаве отметили 100-летие АДР (ФОТО)
Политика 12:15
Узбекистан предложил Беларуси наладить совместную разработку нефтяных месторождений
Энергетика 12:12
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 12:10
Внешнеторговый оборот Кыргызстана увеличился
Кыргызстан 12:08
Бакинская Высшая школа нефти – лидер по числу Президентских стипендиатов
Общество 12:08
Чешские компании хотят расширить присутствие в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 12:04
Спецслужбы Таджикистана предотвратили теракт на юге страны
Таджикистан 12:00
В Азербайджане почти на 22 процента выросло потребление газа
Энергетика 11:58
350 азербайджанских студентов получают образование в сфере IT в ведущих мировых вузах - министр
ИКТ 11:55