Стартапы в Узбекистане получили новые льготы

БАКУ /Trend/ - Правительство Узбекистана предоставило новые льготы стартапам. Об этом сообщило министерство юстиции в своем Telegram-канале, передают в четверг узбекские СМИ.

В связи с этим правительство приняло постановление "О мерах по дальнейшей поддержке инновационной деятельности".

Отмечается, что фонд поддержки инновационных технологий и новаторских идей выделит гранты либо беспроцентные займы на стартапы, предусматривающие создание и коммерциализацию местных научных разработок. При этом инвесторы должны внести не менее 30 процентов собственных средств.

По данным СМИ, в структуре Центра передовых технологий создается инновационный стартап-акселератор и стартап-инкубатор. Там малым высокотехнологичным компаниям на льготных условиях предоставят в аренду лабораторное оборудование, производственные площади и офисные помещения сроком на два года (по согласованию с министерством инновационного развития льготный период может быть продлен до пяти лет).

Кроме того, резиденты Центра передовых технологий до 1 января 2022 года освобождены от: земельного налога; налога на прибыль; налога на имущество юридических лиц; единого налогового платежа; таможенных платежей за ввозимые для собственных нужд сырье и комплектующие (кроме сборов за таможенное оформление).

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