В Узбекистане в автобусе взорвался газовый баллон, есть жертвы

18 сентября 2018 11:07 (UTC+04:00)

Пять человек погибли, еще 21 пострадал в результате взрыва газового баллона в автобусе на трассе под Бухарой в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС республики.

"Во вторник в 8.30 на автотрассе Бухара-Караулбазар на территории Каганского района Бухарской области в результате аварии произошел взрыв газового баллона в автобусе, в котором находились 28 человек. Четыре человека погибли на месте, еще один скончался в больнице", — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

По данным МЧС, пять человек доставлены в тяжелом состоянии в Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Состояние семерых оценивается как средней тяжести, девять человек получили легкие ранения, они доставлены в отделение скорой помощи Каганского городского медицинского объединения.

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