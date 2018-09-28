Верхняя палата парламента Узбекистана ратифицировала Парижское соглашение по климату

28 сентября 2018 09:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сенат Парламента Узбекистана одобрил 27 сентября закон «О ратификации Парижского соглашения (Париж, 12 декабря 2015 года)», передаёт «Газета.uz».

Узбекистан присоединился к Парижскому соглашению ООН по климату в апреле 2017 года.

По мнению сенаторов, соглашение будет служить «дорожной картой» для государств-членов ООН, которая позволит сократить выбросы и укрепить устойчивость к изменению климата, которому подвержены страны независимо от границ.

Парижское соглашение – документ, принятый в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующий меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

В настоящий момент договор ратифицировали 170 стран, обязавшись принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

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