Французское агентство развития и Узбекистан подписали программу сотрудничества на 600 миллионов евро

10 октября 2018 00:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Французское агентство развития и Узбекистан подписали Программу сотрудничества по реализации инфраструктурных проектов на общую сумму около 600 миллионов евро, сообщает Podrobno.uz.

Об этом стало известно по итогам переговоров в Елисейском дворце между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, по итогам бизнес-форума, организованного совместно с Европейским банком реконструкции и развития и Движением предпринимателей Франции "МЕДЕФ", достигнуты договоренности о реализации перспективных проектов на основе передового европейского опыта, знаний и технологий.

В частности, намечены к реализации проекты с такими французскими компаниями, как "Эйрбас", "Тоталь", "Винчи", "Орано майнинг", "Тоталь Эрен", "Веолия", "Фивс Штейн", "Буиг", "Ранжис" и многими другими.

Всего в ходе визита было подписано 10 межправительственных и межведомственных документов касательно автомобильных перевозок, туризма, военно-технического сотрудничества, исследования космоса, финансирования инвестиционных проектов, культуры и других сфер.

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