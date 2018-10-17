Президент Узбекистана дал поручения по развитию химической промышленности

17 октября 2018 06:42 (UTC+04:00)

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 16 октября провел совещание по вопросам ускоренного развития химической промышленности, привлечения в отрасль иностранных инвестиций и современных технологий.

Химическая отрасль, будучи "катализатором" современной промышленности, занимает важное место в экономике, так как в основе любого производства лежат химические процессы.

Недры Узбекистана содержат почти все элементы таблицы Менделеева. Однако, несмотря на богатые запасы углеводородов, отечественная химическая промышленность специализируется в основном на производстве минеральных удобрений для сельского хозяйства.

Не налажено производство сложных полимеров, катализаторов, реагентов и синтетических волокон, необходимых для индустрии строительных материалов, фармацевтической, текстильной, машиностроительной и других отраслей.

Вследствие этого ежегодно импортируется химическая продукция на 1,5 миллиарда долларов. Производимые в стране фосфорные и калийные удобрения покрывают лишь треть потребности в них.

Мощности по выпуску сложных минеральных удобрений устарели на 60-70 процентов, что приводит к перерасходу энергоресурсов, росту себестоимости химической продукции.

Начиная с прошлого года для обеспечения потребности в минеральных удобрениях начата реализация 17 инвестиционных проектов общей стоимостью 3,1 миллиарда долларов. Кроме того, с целью диверсификации химической промышленности до 2025 года будут осуществлены еще 17 проектов на сумму 4,2 миллиарда долларов.

На совещании отмечалось, что привлечение иностранных инвестиций и современных технологий в химическую отрасль, увеличение объемов производства и расширение ассортимента продукции, повышение экспортного потенциала являются приоритетными задачами акционерного общества "Узкимёсаноат".

Обсуждены предстоящие меры по устранению недостатков в отрасли и дальнейшему развитию химической промышленности. Как было отмечено, для развития отрасли необходим ввод новых современных производственных мощностей.

Сегодня потребность в азотных удобрениях в нашей стране обеспечивается на 73 процента, в фосфорных удобрениях – на 20 процентов. Средний уровень износа мощностей по производству азотных удобрений составляет 64 процента, по производству фосфорных удобрений – 77 процентов.

Для улучшения положения в сфере в следующие пять лет планируется реализовать 9 проектов общей стоимостью 2,8 миллиарда долларов, в результате чего производство минеральных удобрений и сульфатной кислоты увеличится в два раза. Будет полностью обеспечена потребность в азотных и калийных удобрениях, в несколько раз вырастет уровень удовлетворения спроса на фосфорные удобрения.

Вместе с тем в настоящее время глубоко перерабатывается всего 14 процентов природного газа, в том числе 5 процентов в химической отрасли. Остается без внимания производство химической продукции из кремния, каолина и гипса.

По имеющимся данным, за рубежом имеется спрос на производимую в нашей стране продукцию, не являющуюся удобрениями, в основном полиэтилен, полипропилен, полистирол в объеме свыше 100 миллиардов долларов. На совещании отмечалось, что это является хорошей возможностью для нашей страны.

В связи с этим для диверсификации видов продукции химической промышленности намечено реализовать 15 проектов по производству органических веществ и 8 проектов по выпуску неорганических веществ.

Президент нашей страны дал ответственным руководителям поручения по привлечению иностранных инвесторов к осуществлению этих проектов.

Для реализации крупных инвестиционных проектов в химической промышленности необходимо обеспечить финансовую устойчивость отрасли. На совещании даны указания по улучшению финансового состояния акционерного общества "Узкимёсаноат".

Подвергнуто критике отсутствие внедрения инноваций в сферу, неэффективное использование научного потенциала. Отмечалась необходимость ускорения создания специализированного центра по научным исследованиям, проектированию, инженерным работам и подготовке кадров на базе Ташкентского научно-исследовательского института химических технологий совместно с Корейским научно-исследовательским институтом химических технологий (KRICT).

На совещании ответственным лицам поручено разработать "дорожную карту" по реализации поставленных задач с дальнейшим постоянным мониторингом ее исполнения.

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