В 2018 году Узбекистан посетило рекордное количество туристов

БАКУ/Trend/ - Количество иностранных туристов, посетивших Узбекистан в 2018 году, увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим годом и составило 5,3 миллиона человек, Trend сообщает со ссылкой на Uznews.

На прошедшей пресс-конференции 25 января, Комитет по развитию туризма рассказал о ключевых показателях 2018 года и обозначил основное направление развития сферы.

Согласно статистике, приведённой Комитетом по развитию туризма, количество иностранных граждан, посетивших Узбекистан в 2018 году, составило 5,35 миллиона человек. Из них 4,6 млн человек – граждане стран Центральной Азии, 406 тысяч человек – из стран СНГ и 326,5 тысяч человек – из дальнего зарубежья.

Также увеличились показатели по внутреннему туризму – за год поездки по Узбекистану совершили 15,4 миллиона узбекистанцев. Выросло число туроператоров: на 1 января 2019 года зарегистрировано 983 туроператора.

На мероприятии представители Госкомтуризма обозначили целевые показатели развития сферы туризма. Так, к 2025 году планируется увеличить количество приезжающих иностранцев до девяти миллионов человек, а экспорт туристских услуг - до 2,2 миллиардов долларов.

Кроме того, на пресс-конференции были обозначены приоритетные направления сферы в 2019 году. Так, на основе изучения имеющихся проблем, препятствующих ускоренному развитию туризма в стране, Указом Президента утверждена Концепция развития сферы туризма в период до 2025 года, по которому в перспективе работа будет вестись по следующим основным направлениям:

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере туристской деятельности, имплементация международных норм и стандартов, направленных на создание благоприятных условий для развития туристской отрасли.

- развитие инфраструктуры туризма и сопутствующей инфраструктуры во всех регионах республики, с учетом потребностей и запросов туристов.

- развитие транспортной логистики, расширение внешних и внутренних маршрутов, повышение качества транспортных услуг;

- принятие комплексных мер, предусматривающих снижение влияния сезонного фактора путем диверсификации туристского продукта и услуг, ориентированных на различные сегменты туристского рынка;

- развитие внутреннего туризма, обеспечивающего стимулирование активности субъектов туристской деятельности, ориентированных на удовлетворение потребностей в туристских услугах внутри республики;

- продвижение туристского продукта Узбекистана на внутреннем и внешнем туристическом рынках, укрепление имиджа страны в качестве безопасной для путешествия и отдыха. К тому же, Узбекистан занял пятое место в рейтинге самых безопасных стран для туристов-одиночек по версии онлайн-сервиса для путешествий Wegoplace.

- совершенствование системы подготовки специалистов высокой квалификации, переподготовки и повышения квалификации работников, оказывающих услуги.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.