Flydubai приступит к полетам в Ташкент с 11 марта

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания-лоукостер из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Flydubai приступит к полетам между Ташкентом и Дубаем с 11 марта 2019 года, как передает Trend, об этом сообщает Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

При этом, начиная уже с 31 мая 2019 года, рейсы станут ежедневными.

Авиакомпания будет использовать на рейсах самолет Boeing 737 MAX 8. Салон Boeing 737 MAX просторнее, чем у лайнеров предыдущего поколения. Багажные полки над сиденьями стали больше на 50 процентов, чем в B737NG. Есть розетки: USB (3 штуки на три кресла) и обычные (2 штуки на три кресла). Плюс почти в каждом кресле в экономе миниатюрная трехступенчатая подставка для гаджетов. Салон рассчитан на 176 пассажиров – 8 в бизнесе и 168 в экономе.

Тарифы бизнес-класса начинаются с 7500 дирхамов (1785 долларов) и включают багаж весом 40 килограммов, питание и развлечения в полете, эконом-класса – с 1545 дирхамов (420 долларов), с багажом весом 20 килограммов и горячим питанием.

Расписание вылетов:

FZ 1941 – Вылет из Dubai International Terminal 3 - 21:20

– Прилет в Tashkent International Airport - 1:45

FZ 1942 – Вылет из Tashkent International Airport - 3:15

– Прилет в Dubai International Terminal 3 (DXB) - 6:05

Отметим, что сегодня маршрутная сеть регулярных перевозок авиакомпании состоит из 94 городов на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Европе. Она обладает парком из более чем 60 самолетов Boeing различных модификаций.

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