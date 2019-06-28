В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В пресс-службе сообщили, что авария произошла в 12.05 (10.05 GMT+3).

"В результате поломки аттракциона "Летающая тарелка" на месте происшествия погибла девушка, 1999 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным администрации, смерть девушки наступила из-за телесных повреждений, полученных от падения аттракциона. О других пострадавших не сообщается. Прокуратура Джизака проводит предварительное следствие, добавили в пресс-службе.

В Генпрокуратуре Узбекистана отметили, что авария произошла из-за сломавшейся рукоятки аттракциона, движущаяся часть механизма вместе с людьми рухнула на землю с высоты в семь метров.

В это время в нем находились восемь человек. Аттракцион был введен в эксплуатацию в марте.

В ведомстве отметили, что следственный департамент УВД Джизакской области по факту ЧП возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил по технике безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее смерть человека".

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