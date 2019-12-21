В Узбекистане перед парламентскими выборами наступил день тишины

День тишины перед голосованием на очередных выборах в Законодательную палату Олий мажлиса (нижнюю палату парламента) наступил в субботу в Узбекистане. Он проводится в соответствии с принятым в июне 2019 года Избирательным кодексом республики, который указывает, что "предвыборная агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ночью с улиц Ташкента, а также других городов и населенных пунктов были убраны плакаты и баннеры с портретами кандидатов в депутаты от всех пяти зарегистрированных в стране политических партий с призывами голосовать за них. 20 декабря прошли завершающие предвыборную гонку теледебаты с участием партийных лидеров, и с экранов телевизоров пропали заставки с цитатами из предвыборных программ. Все государственные и частные телеканалы, их в республике около 30, вернулись к своему обычному формату вещания.

Как сообщил ТАСС руководитель международного пресс-центра ЦИК Жалолиддин Усманов, здесь состоялись "29 телевизионных боев", которые транслировались в прямом эфире многими местными каналами. Их участники пытались продвинуть свои идеи и завоевать доверие электората. Как правило, теледебаты проходили очень эмоционально, однако при этом, по мнению экспертов, с которыми пообщался корреспондент ТАСС, в целом предвыборная агитация велась активно, но корректно и уважительно по отношению к оппонентам.

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