Группа медиков, экспертов отправилась из Китая в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Группа медиков и экспертов отправилась из Китая в Узбекистан для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу посольства Китая в Ташкенте.

Группа из 15 консультантов и медицинских экспертов отправилась в пятницу из Китая в Узбекистан для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19,говорится в сообщении.

Дипмиссия также разместила видео проводов китайской делегации, участники церемонии развернули транспарант с надписью «Совместная рабочая команда из Китая в Узбекистане».

В самом Китае ситуация с коронавирусом относительно стабильна. В общей сложности в стране сейчас выявлено 1549 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 879 человек, 45 находятся в тяжелом состоянии, 670 человек выздоровели, ни один человек, прибывший в Китай инфицированным из-за границы, не умер.

В конце марта и в начале апреля сняты карантинные ограничения с китайской провинции Хубэй и ее административного центра Уханя, ставших очагом заболевания новым видом коронавируса в декабре прошлого года.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки, которая вернулась из Франции. Позже министерство здравоохранения сообщило, что коронавирус был диагностирован у ее сына, дочери, а также мужа и внука.

«По состоянию на 17 апреля 2020 года 16:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1390», – говорится в сообщении Минздрава Узбекистана.

От коронавирусной инфекции в стране полностью излечилось 140 человек, четверо скончались.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Ровшан Гусейнов)