Регионы Узбекистана будут специализированы на производстве сельхозпродукции

Принято постановление президента Узбекистана «О дополнительных мерах по специализации регионов республики на производстве сельскохозяйственной продукции», сообщает Trend со ссылкой на uzreport.news.

- В 2020–2022 годах в порядке эксперимента 116,3 тысячи гектаров земельных площадей в Джизакской области специализируют на производстве сельскохозяйственной продукции;

- Земельные площади будут выделяться на конкурсной основе в приоритетном порядке потенциальным инициаторам, фермерским хозяйствам и другим субъектам, создающим агрокластеры;

- На специализируемых территориях будут созданы плантации экспортоориентированных видов культур;

- На баланс Научно-исследовательского института овощебахчевых культур и картофеля передается 20 гектаров земельной площади за счет территории Корамозор в Зааминском районе;

- Инициаторам проекта будут выделены 513 гектаров неэффективно используемой орошаемой земельной площади, принадлежащей колонии-поселению №30, расположенной на массиве «Ф. Хужаев» Зафарабадского района. Земля будет предоставляться на конкурсной основе с условием организации животноводческого комплекса мясного направления из 2400 голов;

- В Зааминском, Мирзачульском и Пахтакорском районах Джизакской области будут созданы крупные центры агрологистики.

- В III квартале 2020 года будут проведены буровые работы в целях бурения артезианских скважин и использования подземных вод для развития садоводства и виноградарства на новых осваиваемых богарных земельных площадях в Бахмальском, Галляаральском, Зааминском, Фаришском, Янгиабадском и Шараф-Рашидовском районах Джизакской области;

- При финансировании коммерческими банками проектов, в том числе выделении кредитов для формирования оборотных средств на период неурожая сельскохозяйственных культур, а также период организации создания мощностей, будут предоставляться льготный период по основному долгу кредита;

- На период с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года освобождаются от таможенных пошлин семена, саженцы и подвои, минеральные удобрения, химические средства защиты растений, современные энергосберегающие теплицы и комплектующие к ним, системы капельного и дождевального орошения и комплектующие к ним, ввозимые из-за рубежа;

- Совету фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Джизакской области купят 6 буровых машин и безвозмездно выделят 6 миллиардов сумов в целях бурения артезианских скважин и использования подземных вод.