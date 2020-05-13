Узбекистан передал Таджикистану партию автомобилей скорой помощи для борьбы с COVID-19, передает Trend со ссылкой на Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



Узбекская компания «UzAuto Motors» в рамках поддержки в период пандемии отправила в Таджикистан партию автомобилей скорой помощи, сообщает пресс-служба компании.



«В целях расширения специального санитарного автопарка службы скорой помощи и своевременного оказания помощи больным в период пандемии в Таджикистан была отправлена партия автомобилей», - говорится в сообщении.



Каждый автомобиль укомплектован дополнительными средствами индивидуальной защиты медицинского персонала.



Уточняется, что машины скорой помощи уже передали Министерству здравоохранения страны для дальнейшего распределения среди больниц республики.