Въезд и выезд транспорта в Паркентский район Ташкентской области был ограничен, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Сейчас на территории района проводится масштабная дезинфекция. Местные власти попросили жителей оставаться дома и выходить только за покупками необходимых продовольственных товаров и в аптеки.

Также ограничено движение по территории самого района. К работе по предотвращению распространения коронавируса привлечены сотрудники правоохранительных органов, СЭС, а также военнослужащие.

Напомним, что в Узбекистане за ночь выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3180.