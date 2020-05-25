Въезд и выезд транспорта в Паркентский район Ташкентской области был ограничен
Въезд и выезд транспорта в Паркентский район Ташкентской области был ограничен, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.
Сейчас на территории района проводится масштабная дезинфекция. Местные власти попросили жителей оставаться дома и выходить только за покупками необходимых продовольственных товаров и в аптеки.
Также ограничено движение по территории самого района. К работе по предотвращению распространения коронавируса привлечены сотрудники правоохранительных органов, СЭС, а также военнослужащие.
Напомним, что в Узбекистане за ночь выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3180.
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